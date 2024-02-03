Son dakika... DEM Parti üç büyükşehirde aday çıkarma kararı aldı. İBB adayı Başak Demirtaş olacak

Kaynak: Medyascope
Son dakika... DEM Parti üç büyükşehirde aday çıkarma kararı aldı. İBB adayı Başak Demirtaş olacak
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM), yerel seçimlere ilişkin kararını verdi. DEM Parti 3 büyükşehirde aday çıkarma kararı aldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Başak Demirtaş olacak.

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığında toplandı.

MYK'ın bugünkü toplantısında, partinin İstanbul’dan aday çıkarıp çıkarmayacağı ana gündem maddesiydi.

Toplantıda alınankarara göre DEM Parti İstanbul’da aday çıkaracak. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı için yarışacak isimler henüz belli değil.

Bolu Büyükşehir Belediyesi için Veli Saçılık’ın yarışacağı kesinleşti.

Aday çıkarılacak iller arasında Antalya da yer aldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Kemal Bülbül’ün adı öne çıktı.

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Edinilen bilgiye göre Ayşegül Doğan, 4 Şubat saat 14:00’te basın toplantısı düzenleyecek ve birçok kentte yarışacak adayların isimlerini açıklayacak.

Ayşegül Doğan sosyal medya hesabından MYK toplantısıyla ilgili

“Yerel seçim gündemiyle toplanan Merkez Yürütme Kurulu’muz sürüyor. Elbette gündemimizdeki en önemli konulardan biri de İstanbul. Yarın saat 14:00’te İstanbul ve diğer kentlere ilişkin tutumumuzu genel merkezimizde açıklayacağız” açıklamalarında bulundu.

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