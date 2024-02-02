Sırrı Süreyya Önder İzmir adayı olup olmayacağını açıkladı. DEM Partisi’nin adayı olacağı iddia edilmişti

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

CHP’nin kalesi İzmir yerel seçimlere giden süreçte hakkında en çok kulis haber çıkan şehrimiz oldu. Hemen hemen her gün İzmir’le ilgili yeni bir kulise uyanıyoruz.

En son CHP’den aday gösterilmeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir’den aday gösterileceği iddia edilmişti. Yeniçağ’dan Tolga Şahin’in Soyer’e yakın kaynaklar, “Soyer ile DEM Partisi arasında adaylıkla ilgili herhangi bir görüşme olmadığını” belirtmişti.

İzmir için DEM Partisi’nden aday gösterileceği iddia edilen bir başka isim ise, DEM Partisi Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder oldu.

Önder’e DEM Parti’nin İzmir adayı olup olmayacağını sorduk. Önder, “Buna partimiz karar verir. Şimdilik söyleyecek başka bir şeyim yok” yanıtını verdi.