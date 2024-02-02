Sırrı Süreyya Önder İzmir adayı olup olmayacağını açıkladı. DEM Partisi’nin adayı olacağı iddia edilmişti

Kaynak: Haber Merkezi
Sırrı Süreyya Önder İzmir adayı olup olmayacağını açıkladı. DEM Partisi’nin adayı olacağı iddia edilmişti
DEM Partisi’nin İzmir adayı olacağı iddia edilen DEM Partisi Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, aday olup olmayacağını Yeniçağ açıkladı.

tolga-sahin.jpg

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

CHP’nin kalesi İzmir yerel seçimlere giden süreçte hakkında en çok kulis haber çıkan şehrimiz oldu. Hemen hemen her gün İzmir’le ilgili yeni bir kulise uyanıyoruz.

En son CHP’den aday gösterilmeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir’den aday gösterileceği iddia edilmişti. Yeniçağ’dan Tolga Şahin’in Soyer’e yakın kaynaklar, “Soyer ile DEM Partisi arasında adaylıkla ilgili herhangi bir görüşme olmadığını” belirtmişti.

İzmir için DEM Partisi’nden aday gösterileceği iddia edilen bir başka isim ise, DEM Partisi Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder oldu.

Önder’e DEM Parti’nin İzmir adayı olup olmayacağını sorduk. Önder, “Buna partimiz karar verir. Şimdilik söyleyecek başka bir şeyim yok” yanıtını verdi.

İlgili Haberler
DEM Partisi’nin İzmir adayı olacağı iddia edilen Tunç Soyer cephesinden ilk açıklama
Tunç Soyer’den zehir zemberek açıklama. Yeniden aday gösterilmemişti
Son Haberler
Havalar soğudu yetkililer uyardı. ‘Su sayaçlarınız donabilir’ Yerel Haberler
Havalar soğudu yetkililer uyardı. ‘Su sayaçlarınız donabilir’
Yapı Kredi’den dev kar Ekonomi
Yapı Kredi’den dev kar
Ramazan'ın lezzeti güllaç en güzel nasıl yapılır? İşte tarifi... Yemek Tarifleri
Ramazan'ın lezzeti güllaç en güzel nasıl yapılır? İşte tarifi...
Eşine cimrilik yapan kocalar yandı! Yargıtay’dan emsal karar Gündem
Eşine cimrilik yapan kocalar yandı! Yargıtay’dan emsal karar
Şanlıurfa'da depremde hasar gören 54 cami yeniden ibadete açıldı Gündem
Şanlıurfa'da depremde hasar gören 54 cami yeniden ibadete açıldı
Uzmanından Bagaj Hileleri: Fazla Ücret Ödemeden Çok Eşya Taşıyın Gündem
Uzmanından Bagaj Hileleri: Fazla Ücret Ödemeden Çok Eşya Taşıyın