Fatih Ürek’in sağlık durumu ciddiyetini korurken, yakın dostu Demet Akalın’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

“İlk düşündüğüm şey iyi ki barışmışım oldu” diyen Akalın, sözlerine şöyle sürdürdü: “Ölmeden vasiyetimi yapmak istiyorum. Kimseyle küs gitmek istemiyorum.”

FATİH ÜREK'İN SAĞLIK DURUMU

15 Ekim'de kalp krizi geçiren, 20 dakika boyunca kalbi duran ve hemen akabinde yoğun bakıma alınan Fatih Ürek 12 gündür uyutuluyor.

Sağlık durumu yakından takip edilen Ürek hakkında 'Öldü' iddiaları ortaya atılınca kız kardeşleri Nurgül ve Selvi açıklama yaparak iddiaları yalanlamıştı.

Ardından hastaneden yapılan açıklamada Fatih Ürek'in durumunun kritik olduğu duyurulmuştu.

Geçtiğimiz saatlerde de Fatih Ürek'in durumunun kötüleştiği ve yakınlarının acilen hastaneye çağırıldığı iddia edilmişti.

Yakın dostu Selim Akar da sosyal medya hesabından ölüm haberlerini yalanlayarak, 'Ürek'in hayatta olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenilmiştir. Değerleri düşen sanatçının yakınları doktorları tarafından acilen hastaneye çağrılmıştır' açıklamasında bulunmuştu.

Ürek'in Alişan, Feyyaz Şerifoğlu'nun da aralarında bulunduğu birçok ünlü dostu da gece hastaneye koşmuştu.

ÜNLÜ İKİLİNİN KÜSLÜK SÜRECİ

Fatih Ürek ve Demet Akalın'ın arası 2021 yılında bozulmuştu. Katıldığı bir programda Fatih Ürek'in Akalın’ın Gelinim Mutfakta'dan ayrıldığını söylemesi üzerine ünlü şarkıcı 'O hiçbir şey bilmeden benim adıma ne konuşuyor!' diyerek ateş püskürüp Ürek’i adeta azarlamıştı.

“Sürekli dedikodu yapıyor” diyen Ürek de Akalın için dedikoducu diyerek 'Onun kötü gününde yanındaydım. Ama o benim ablamın cenazesinde bile aramadı. Sürekli dedikodu yapıyor. Milleti gömdüğünü de duyuyorum masalarda' ifadelerini kullanmıştı.

Geçtiğimiz yıl da Akalın, 'Fatih o sivri dilli konuşmayı sever... Biz oturur, konuşuruz' diyerek Ürek'e zeytin dalı uzatmıştı.

AKALIN'DAN BARIŞMA VE PİŞMANLIK SÖZLERİ

Aralarındaki küslüğün bittiğine sevindiğini söyleyen ünlü şarkıcı bir önceki gün yakın dostuyla ilgili "Her gün doktorundan bilgi alıyorum. Dualar ettiriyoruz. Onu da ziyaret ettim." "İlk gün kadar kötüydüm ki size anlatamam. İlk düşündüğüm şey iyi ki barışmışız oldu. Kimseyle küs gitmek istemiyorum." dedi.

