Demet Akalın'ın kızı kaza geçirdi! 'Kurban kesmedik, park yaptırıyorum'

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Demet Akalın'ın kızı kaza geçirdi! 'Kurban kesmedik, park yaptırıyorum'

Ünlü Şarkıcı Demet Akalın'ın kızı Hira Kurt kaza geçirdi. Kaza geçiren kızının sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi.

Ünlü Şarkıcı Demet Akalın, Paris’te arkadaşlarıyla tatil yaptığı sırada kızının kaza geçirdiğini öğrendi. Kızının iki el bileğini kırdığını söyleyen Akalın, sosyal medyadan kaza ile ilgili açıklama yaptı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hazırlıkları sırasında talihsiz bir kaza yaşanan 10 yaşındaki Hira Kurt'un sağlık durumu ile ilgili paylaşım yapan Demet Akalın, takipçileri durum ile ilgili bilgilendirdi.

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Ünlü isim Demet Akalın, , Hira'nın sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi.

"2 hafta önce ters köprü yaparken iki bileği de kırdık. Evet, yazılsın istemedi Hira. Arayan herkese teşekkürler. İyiyiz, alçıda kollarımız. Okula gidiyoruz. Kurban kesmedik. Onun yerine park yaptırıyorum onun adına... Rabbim tüm çocukları korusun."

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