Demet Şener'den yıllar sonra gelen Demet Akalın itirafı. ''Anlatıldığı gibi değil'' dedi

Demet Şener, yıllar önce yakın arkadaşı Demet Akalın ile İbrahim Kutluay'ı ayırdığı yönündeki iddiayı kesin bir dille yalanlayarak "Demet Akalın ile hiç tanışmadık. Anlatıldığı gibi değil" dedi.

Demet Şener'den yıllar sonra gelen Demet Akalın itirafı. ''Anlatıldığı gibi değil'' dedi

Editör: Özlem KIRAL

Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk olan Demet Şener, eski eşi İbrahim Kutluay ve Demet Akalın hakkında konuştu. Demet Akalın'la hiç tanışmadığını söyleyen Şener, eski eşini de affettiğini belirtti.

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2001 yılında Kutluay ve Demet Akalın ayrılığında payı olduğu iddiasıyla gündeme gelen Demet Şener "Demet Akalın ile karşılaşırsan konuşur musun?" sorusu üzerine iddialara son noktayı koydu.

Akalın'la bahsedildiği gibi arkadaş olmadığını söyleyen Şener, ''Olaylar anlatıldığı gibi değil. Hayatımda tanımadığım ve merhabalaşmadığım bir insan. Bunu da buradan son kez söyleyeyim. Yakın arkadaş olduğumuz falan yok. Belki kalabalık bir ortamda 1-2 kez görmüşümdür. Anlatıldığı gibi değil. Bununla ilgili konuşacak bir şey yok. Olaylar yansıtıldığı gibi değil. Eskiden de sonradan da merhabalaştığım yok. Bir şey olmadığı için helalleşecek bir şey yok" dedi.

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Şener, "İrem ve Ömer'in babasıyla görüşüyor musun?" sorusuna "Uzun zaman görüşmedik. İlk defa Ömer'i Madrid'e hep beraber götürdük. Orada da hep bir aradaydık. İnsanı boyutta ilk kez orada bir aradaydık. Benim büyük bir kızgınlığım var. Ona karşı nötrüm. Sadece çocuklarımızın mutluluğu için... Bu olay Ömer için çok önemliydi. İrem'in de bizimle olmasını istediğim için orada bir aradaydık ve gayet güzeldi'' cevabını verdi.

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Ünlü isim, "İbrahim Kutluay'ı affedebildin mi?" sorusu üzerine de sözlerine şöyle devam etti: "Kendimde bir şey bulmadığım için ve karşı tarafın problemi olduğu için tabi ki affettim. Bunu kendim için yaptım. Bu olaydan 5-6 yıl sonra olabildi. Bununla ilgili baya bir tedavi oldum. Her şey geçiyor ve Allah mükafatlandırıyor. Hiçbir zaman mağduru oynamadım."

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İbrahim Kutluay ile Demet Akalın, 1998 yılında aşk yaşamaya başlamış ancak 2001 yılında düğün tarihi bile belli olduktan Kutluay'ın isteği üzerine ayrılmışlardı. Kutluay ayrıldığın ardından Demet Şener'le görüntülenince Akalın da "Belasını buldu" yorumunu yapmıştı. O dönem Demet Şener ve Demet Akalın'ın yakın arkadaş olduğu ikilinin arasını da Kutluay'ın açtığı ileri sürülmüştü.

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