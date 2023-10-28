Demet Akalın köprülere Türk Bayrağı asılmadığını görünce isyan etti. "Kendim asacağım artık"

Demet Akalın Cumhuriyetin 100. yılı kutlaması için köprülere Türk Bayrağı asılmamasına tepki gösterdi.

Demet Akalın köprülere Türk Bayrağı asılmadığını görünce isyan etti. "Kendim asacağım artık"

Şarkıcılığın yanı sıra şimdilerde Jess Molho ile TV8 ekranlarında gündüz kuşağında program yapan Demet Akalın, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları için köprülere Türk Bayrağı asılmadığını görünce tepki gösterdi.

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"KÖPRÜLERDE BAYRAK YOK"

Köprüden geçerken bayrak asılmadığını gören Akalın önce X hesabından "Köprülerde bayrak yok. Ne zaman asılacak?" diyerek Karayolları Genel Müdürlüğü'ne seslendi. Şarkıcı daha sonra Instagram hesabından "Köprülerde bayrak yok durup kendim asacağım artık" diyerek isyan etti.

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PROGRAMDA CUMHURİYETİN 100. YILINI KUTLADILAR

Demet Akalın dünkü canlı yayınında 29 Ekim için özel bir kutlama yaptı. Programa kırmızı elbiseyle çıkan Akalın, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Büyük coşkuyla kutladık bugün Cumhuriyetimizin 100. yılını. Güzel ekibimiz..." ifadelerini kullandı.

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