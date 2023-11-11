Demet Şener oğluyla hasret giderdi. Kızıyla birlikte Madrid’e uçtu

Demet Şener, kızıyla birlikte Madrid'e oğlunun yanına uçtu. Hem kızı hem de oğluyla beraber paylaşım yapan Demet Şener'in kızı güzelliğiyle büyüledi.

Demet Şener oğluyla hasret giderdi. Kızıyla birlikte Madrid’e uçtu

1995 yılında gerçekleşen Miss Turkey' de birinci seçilen Demet Şener, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oluyor. Sık sık paylaşım yaptığı Instagram hesabında kızı ve oğluyla paylaşım yapan Demet Şener'e, 'Güzellik ailede genetik' şeklinde yorumlar yapıldı.

640xauto-4.jpg

Demet Şener ile eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer, babasının yolunda ilerlemeyi tercih etti. Anadolu Efes altyapısında forma giyen 14 yaşındaki Ömer Kutluay İspanyol ekibi Real Madrid Basketbol Takımı altyapısına transfer oldu.

Kızıyla beraber oğlunu Madrid'de ziyaret eden Demet Şener çocuklarıyla paylaşım yaptı.

1024xauto.jpg

Demet Şener'in kızı İrem ve oğlu Ömer'in annesine benzerlikleri dikkat çekti.

Öte yandan kızı İrem'i görenler güzellik ailede genetik dedi.

İlgili Haberler
Demet Şener eski eşine ateş püskürdü. İnsan utanır
Demet Şener'den yıllar sonra gelen Demet Akalın itirafı. ''Anlatıldığı gibi değil'' dedi
Pınar Altuğ, Demet Şener ve Özge Ulusoy bir araya geldi. Değişimleri gündem oldu
Demet Şener'den sevgilisine duygusal mesaj
Öne Çıkanlar
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflara uygulanan çifte standart!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflara uygulanan çifte standart!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Bakan Koca’nın sessizliği 20 bin ASM çalışanını hayal kırıklığına uğrattı
Bakan Koca’nın sessizliği 20 bin ASM çalışanını hayal kırıklığına uğrattı
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Filenin Sultanları'nın 20 yıl önce Japonya'da 9'u 5 geçe aldığı tarihi molanın görüntüleri ortaya çıktı
Filenin Sultanları'nın 20 yıl önce Japonya'da 9'u 5 geçe aldığı tarihi molanın görüntüleri ortaya çıktı
Herkes ayağa kalksın! Bir devrimciyi ve Bozkurt'u selamlıyoruz. Tüm dünyanın saygı duyduğu tek lider Mustafa Kemal Atatürk
Herkes ayağa kalksın! Bir devrimciyi ve Bozkurt'u selamlıyoruz. Tüm dünyanın saygı duyduğu tek lider Mustafa Kemal Atatürk
Son Haberler
Ataşehir'de hastane otoparkındaki cesetın sırrı çözüldü: Sunucu Işıl Deniz Palabıyıklar çıktı. Kardeşi öldürüp bırakmış Gündem
Ataşehir'de hastane otoparkındaki cesetın sırrı çözüldü: Sunucu Işıl Deniz Palabıyıklar çıktı. Kardeşi öldürüp bırakmış
Türk ve Altay mitolojisinde Eziyet Tanrısı kimdir? Tarih - Mitoloji
Türk ve Altay mitolojisinde Eziyet Tanrısı kimdir?
Fındık büyüklüğünde dolu yağdı Gündem
Fındık büyüklüğünde dolu yağdı
Rüyada takke görmek ne demek? Rüyada takke görmek neye işaret? Rüya Tabirleri
Rüyada takke görmek ne demek? Rüyada takke görmek neye işaret?
Mide ameliyatına girdi bir daha çıkamadı, İngiliz turistin Antalya’daki sır ölümü Gündem
Mide ameliyatına girdi bir daha çıkamadı, İngiliz turistin Antalya’daki sır ölümü
Spaletti Nicolo Zaniolo kararını verdi Spor
Spaletti Nicolo Zaniolo kararını verdi