Demir çubukla köpeği öldüresiye döven cani serbest bırakıldı

Mardin’in Kızıltepe’ye bağlı Taşlıca mahallesinde M.T. isimli bir kişi, kendi halinde yerde yatan köpeğin yanına yaklaşıp demir çubukla başına defalarca vurup olay yerinden uzaklaşmıştı.
Kamera kaydına yansıyan görüntüler sonrası Kızıltepe Kaymakamlığı harekete geçti. Şahıs jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI
M.T. ifadesinin ardından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Mahalle sakinleri ve sosyal medya kullanıcıları, cani şahısın serbest bırakılmasına büyük tepki gösterdi.
KÖPEK TEDAVİ ALTINA ALINDI
Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; Olayın ardından Mobil Kısırlaştırma Merkezine kaldırılan köpeğin, Yumuşak dokularına aldığı darbeler sonrası yaralandığı ve tedavi altına alınıp ardından Mardin Hayvan Rehabilitasyon Merkezine sevk edildiği bildirildi.
Kızıltepe Kaymakamlığı sosyal medya hesabı X'ten (Twitter) yaptığı paylaşımda, "İlçemiz kırsalında bir şahsın başına demir çubukla vurarak şiddete maruz bıraktığı yavru köpeğimiz ilçemiz Mobil Kısırlaştırma Merkezinde tedavileri yapıldıktan sonra Mardin Hayvan Rehabilitasyon Merkezine sevk edildi." ifadelerine yer verdi.