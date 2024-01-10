Demir İhracatçılar Birliği Başkanından flaş açıklamalar

Kahramanmaraş 6 Şubat depremlerinin ülke ekonomisine büyük etkilerinin olduğunu belirten Tecdioğlu bölgedeki fabrikalarda işçi bulma zorluğu ve ham madde sıkıntısı çekildiğini belirterek, aksamalar yaşandığını ve metal piyasasında negatif etkilediğini söyledi.

Depremlerin etkilerinin 2024 yılının belli bir bölümünde de etkisini sürdüreceğini söyleyen Tecdelioğlu 2. çeyrekten sonra toparlanmaların görüleceğini ifade etti.

Tecdelioğlu, "2023 Ocak-Aralık döneminde sektörümüz ihracatı değer olarak yüzde 13,3 azalışla 12,7 milyar dolara ulaşırken, miktar olarak yüzde 10,5 azalışla 2,84 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Demir ve Demir Dışı Metaller sektörünün 2023 Ocak-Aralık döneminde birim ihraç fiyatı ise 2022 Ocak-Aralık dönemine kıyasla yüzde 3 düşüşle kilogram başı ihracatı 4,47 dolar olmuştur." dedi.

2024 YILINDA 100'DEN FAZLA FAALİYET

Alüminyumdan hırdavata, dökümden yapı malzemelerini 2024 bine ulaştıklarını hatırlatan Tecdelioğlul, demir ve demir dışı metaller sektöründe 2023 yılında; 105 faaliyet, 2 bin 256 üye ziyaretinde bulundukların kaydetti.

2024 yılı içinde 100'den fazla faaliyet gerçekleştirmek istediklerini söyleyen İDDMİB Başkanı Tecdelioğlu, sürdürülebilirlik konusunda sektörümüze yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarımızı sürdüreceklerini dile getirdi.

2023 İHRACATINDA ZİRVE ALMANYA'NIN

Almanya’nın en büyük ihracat kapısı olduğunu belirten Birlik Başkanı Tecdelioğlu, bu ülkeye 1,66 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi. İtalya’ya 764 milyon, Amerika’ya 648 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını da hatırlatan Tecdelioğlu Suudi Arabistan ihracatına dikkat çekti.

2024 YILI İKİNCİ YARISINDA İHRACATTA ARTIŞ BEKLENTİSİ

Kur seviyesi ile enflasyonun paralel şekilde ilerlediğini söyleyen Tecdelioğlu, bu durum rekabetçi gücümüzü kaybetmelerine neden olduğu söyledi.

Tecdelioğlu, seçim sonrası hükümetin kur politikaları ve enflasyonla paralel olarak ilerlemesinin 2024 yılının son iki çeyreğini umutla bakmamıza fayda sağlayabileceğini belirtti.

ENERJİDE ÖZEL FİYAT TARİFESİ TALEBİ

Birlik başkanı Tecdelioğlu enerji fiyatlarının kendilerini zorladığını ifade ederek, bu konuda destek istedi.

Konuşmasında Çin’e de dikkat çeken Birlik Başkanı Tecdelioğlu, kendilerine en büyük rakip olarak bu ülkeyi gördüklerini söyledi.