Kripto paralar bugün nasıl fiyatlanıyor?

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Gizem Ertürk
Kripto paralar bugün nasıl fiyatlanıyor?
Kripto para piyasaları son zamanlarda gösterdiği karışık seyir ile piyasanın gündemine oturuyor.

Kripto para piyasaları, dönem dönem ani hareketlenmeleriyle yatırımcıları tarafından yakın takip edildi.

Küresel piyasalarda yaşanan makroekonomik gelişmeler, kripto para piyasaları üzerinde de etkili oluyor.

Fed’in sıkılaşma politikasına devam edip etmeyeceği kripto para piyasaları tarafında da merak konu oluyor.

Dünya genelinde kripto para piyasalarına yönelik düzenleme çalışmalar yapılırken, yurtiçinde de bu çalışmaların yürütülüyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kripto varlıklara ilişkin yasal düzenlemede son aşamaya geldiklerini belirterek, temel hedeflerinin bu alanı daha güvenli hale getirip ve ortaya çıkabilecek riskleri yok etmek istediklerini söyledi.

Lider kripto para birimi Bitcoin, dün 47.991 dolar seviyesine yükselerek ekranları yeşile çevirdi.

Bitcoin, ancak bu seviyede kalıcılığını sağlayamadı. Bugün kayıplarının bir kısmını silerek 17.10'de 44.840 dolar seviyesinde aşağı yönlü seyir sergiledi.

Bitcoin’le beraber altcoinler tarafında da hareketlilik görüldü.

Altcoinler grubun en büyüğü olan Ethereum, dün 2.430 dolar seviyesine yükseldikten sonra bu seviyeden bir miktar gevşemeler yaşadı.

Ethereum, 17.00'de 2.370 dolar seviyesinde yatay bant üzerinde hareketlendi.

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