Hyundai 2028’de uçmaya hazırlanıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Hyundai 2028’de uçmaya hazırlanıyor
Hyundai, Amerika’da düzenlenen CES 2024 Fuarı’nda eVTOL SA-2 uçak konseptini tanıttı.

Supernal işbirliği ile geliştirilen yeni nesil hava mobilite aracı, 2028 yılında göklerde olacak. Beş kişilik kapasiteye sahip olan eVTOL SA-2, güvenli, yenilikçi ve uygun fiyatlı bir mobilite araç olmayı hedefliyor.

Geleceğin hava mobilitesi olarak lanse edilen SA-2 dikey kalkışları mevcut.

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Hyundai’nin mobilite yol haritasındaki en son kilometre taşına sahip olan bu konpset, güvenli, verimli ve uygun fiyatlı günlük yolcu hava yolculuğunu gerçekleştiriyor.

S-A2, CES 2020'de ilk kez tanıtılan vizyon konsept S-A1'i temel alarak yenilikçi olarak geliştirilmiş.

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eVTOL S-A2, ilk etapta 25 ila 40 mil arası menzille, daha çok küçük çaplı şehir içi taşımacılık ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılması hedefleniyor.

Saatte 120 mil (193 km/s) hız yapabilen SA-2’nin uçuş yüksekliği ise 1.500 feet (457 metre) olarak ayarlandı.

Elektrikli tahrik özelliğine sahip olan aracın sekiz adet tamamen eğilebilen rotor pervaneleri mevcut.

Bulaşık makinesi kadar sessiz çalışma özelliğine sahip SA-2, en zor alanlarda bile rahatlıkla iniş ve kalkış yapabilmeyi hedefliyor.

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