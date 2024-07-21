Demir kapıya sıkışan köpeği itfaiye ekibi kurtardı

Olay, Kahta Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tekstil atölyesinin demir kapısına sıkışan bir köpeğin fark edilmesiyle başladı. Durumu gören duyarlı vatandaşlar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Kahta Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, sıkışan köpeği kurtarmak için hızlı ve dikkatli bir çalışma başlattı. Ekipler, hidrolik ayırıcı kullanarak demir kapının parmaklıklarını genişletti ve köpeği sıkıştığı yerden kurtardı. Kurtarılan köpek, müdahalenin ardından hızla bölgeden uzaklaştı.

Bu tür olaylarda vatandaşların duyarlılığı ve hızlı müdahale hayati önem taşıyor. Kahta Belediyesi itfaiye ekiplerinin profesyonel ve etkili çalışması, köpeğin sağ salim kurtarılmasını sağladı.