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Demiroğlu Bilim Üniversitesi akademik personel alacak

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi olarak istihdam etmek üzere 8 akademik personel alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 9 ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 06:32
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Demiroğlu Bilim Üniversitesi Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alacak

Demiroğlu Bilim Üniversitesi akademik personel alacak
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Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bünyesinde Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi olmak üzere 8 akademik personel alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 9 ocak 2023 olarak açıklandı.

Resmi Gazete'de Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Üyeleri alınacaktır.

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