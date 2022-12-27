﻿Demiroğlu Bilim Üniversitesi akademik personel alacak

Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bünyesinde Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi olmak üzere 8 akademik personel alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 9 ocak 2023 olarak açıklandı.

Resmi Gazete'de Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Üyeleri alınacaktır.