Demirören Medya'da yaprak dökümü! Başarılı gazeteci veda etti

Demirören Medya Grubu çatısı altında bulunan Demirören Haber Ajansı'ndan (DHA) yağrak dökümü yaşandı.

MedyaRadar’ın haberine göre, yaklaşık altı yıldır TBMM Muhabiri olarak görev alan Besti Karalar, kurumdan ayrılma kararı aldı.

Sürekli basın kartı sahibi olan Karalar, aynı zamanda Parlamento Muhabirleri Derneği Genel Sekreterliği görevini de yürütüyor.

BESTİ KARALAR KİMDİR?

Kısa bir süre Türk Haberler Ajansı’nda staj yapan Karalar, Yeni Sayfa Gazetesi’nde Başbakanlık ve siyaset muhabirliği bulunup, Parlamento’dan Politika Dergisi'nde de özel röportajlar yaptı.

NTV' de istihbarat şefi, ANKA Ajansı'nda parlamento büro şefi ve parlamento muhabiri görevini yürüten Karalar, 2018’de Anka Ajansı'nın kapanmasıyla birlikte Demirören Haber Ajansı’na transfer oldu.

Karalar, yaklaşık 6 yıldır DHA’da parlamento muhabiri olarak görev yapıyordu.