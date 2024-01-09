Demirören Medya'da yaprak dökümü! Başarılı gazeteci veda etti

Kaynak: Haber Merkezi
Demirören Medya'da yaprak dökümü! Başarılı gazeteci veda etti
Demirören Medya Grubu bünyesinde TBMM Muhabirliği görevini yürüten Besti Karalar, ayrılık kararı aldı.

Demirören Medya Grubu çatısı altında bulunan Demirören Haber Ajansı'ndan (DHA) yağrak dökümü yaşandı.

MedyaRadar’ın haberine göre, yaklaşık altı yıldır TBMM Muhabiri olarak görev alan Besti Karalar, kurumdan ayrılma kararı aldı.

Sürekli basın kartı sahibi olan Karalar, aynı zamanda Parlamento Muhabirleri Derneği Genel Sekreterliği görevini de yürütüyor.

BESTİ KARALAR KİMDİR?

Kısa bir süre Türk Haberler Ajansı’nda staj yapan Karalar, Yeni Sayfa Gazetesi’nde Başbakanlık ve siyaset muhabirliği bulunup, Parlamento’dan Politika Dergisi'nde de özel röportajlar yaptı.

NTV' de istihbarat şefi, ANKA Ajansı'nda parlamento büro şefi ve parlamento muhabiri görevini yürüten Karalar, 2018’de Anka Ajansı'nın kapanmasıyla birlikte Demirören Haber Ajansı’na transfer oldu.

Karalar, yaklaşık 6 yıldır DHA’da parlamento muhabiri olarak görev yapıyordu.

whatsapp-image-2024-01-09-at-14-dsdo.jpgwhatsapp-image-2024-01-09-at-14-9mlr.jpg

Son Haberler
Arayı yapmak deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Arayı yapmak deyimi ne anlama geliyor?
Selçuk Bayraktar haber verdi. Erdoğan soluğu hastanede aldı Gündem
Selçuk Bayraktar haber verdi. Erdoğan soluğu hastanede aldı
Araf ne demek? Araf isminin anlamı nedir? Keşfet
Araf ne demek? Araf isminin anlamı nedir?
Ayak mantarıyla savaşıyor. Böbrek taşı düşürüyor. Sporcuların dostu. Cinsel gücü artırıyor. Bu ot başka ot Şifalı Bitkiler
Ayak mantarıyla savaşıyor. Böbrek taşı düşürüyor. Sporcuların dostu. Cinsel gücü artırıyor. Bu ot başka ot
Üst düzey IŞİD'li Suriye'de öldürüldü Dünya
Üst düzey IŞİD'li Suriye'de öldürüldü
Oppenheimer Altın Küre'yi sildi süpürdü Magazin
Oppenheimer Altın Küre'yi sildi süpürdü
O hisse aylar sonra uçuşa geçti 'ABD'den gelen haber roket etkisi yarattı' Ekonomi
O hisse aylar sonra uçuşa geçti 'ABD'den gelen haber roket etkisi yarattı'