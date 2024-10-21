HDP eski Genel Başkanlarından Selahattin Demirtaş, çağrı metnini yayınladı. 42 yıl hapis cezasına mahkum edilen Demirtaş, paylaşımına, “Bu çağrı metninin hazırlanmasında bile bana öğretmeye, katkı sunmaya devam eden mücadeleci tüm kadınlara selam ve teşekkürlerimle..." notunu düştü

Demirtaş, yaptığı açıklamada kadınların her gün karşı karşıya kaldığı şiddet, taciz, cinayet ve tehdit vakalarının kan donduran boyutlara ulaştığını belirterek, "Kadınlar için sokaklar, iş yerleri, okullar, hastaneler hatta yaşadıkları ev bile birer cehennem azabına dönüşmüş durumda. Toplum olarak derin bir kaygı içindeyiz" ifadelerini kullandı.

Demirtaş'ın çağrı metni şöyle: