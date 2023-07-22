Demokrat Parti İzmir İl Yönetimi görevden alındı. Yeni başkan atandı

Demokrat Partinin il başkanlığına, Genel İdare Kurulu üyesi Ozan Demirbaş atandı.

KAYNAK: ANKA
Demokrat Parti İzmir İl Yönetimi görevden alındı. Yeni başkan atandı

İzmir’de Demokrat Parti İl Yönetimi görevden alındı. Partinin il başkanlığına, Genel İdare Kurulu üyesi Ozan Demirbaş atandı.

İzmir’de Demokrat Parti İl Yönetim Kurulu görevden alındı. Demokrat Parti Teşkilat İşleri Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Uyanık imzalı yazıda “İzmir İl Teşkilatı’nın feshedilmesine ve İl Teşkilatını yeniden oluşturmak üzere Ozan Demirbaş’ın il Başkanı olarak atanmasına Genel İdare Kurulumuzun 22 Temmuz 2023 tarih 2023/6 nolu toplantısında karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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