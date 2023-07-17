Demokrat Parti'den ticaret odalarına tepki

Akaryakıt fiyatları ile doğalgaza getirilen ÖTV zamlarına tepkiler sürerken, Demokrat Parti Ankara İl Başkanı Erkin Delikanlı, ticaret odalarını sessiz kalmakla suçladı. Delikanlı, “Tarih sizi iş birlikçi olarak yazacak” dedi.

KAYNAK: ANKA
Demokrat Parti'den ticaret odalarına tepki

ÖTV zamlarına yönelik tepkilere bir yenisi daha eklendi. Demokrat Parti Ankara İl Başkanı Erkin Delikanlı, sosyal medya hesabından iş dünyasını sessiz kalmakla suçladı. Delikanlı, Ankara Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası ve TOBB hesaplarını etiketleyerek, şu ifadeleri kullandı:

“Kredi faizleri alıp başını gidiyor, bütün girdi fiyatları uçuyor, döviz kurlarının nereye kadar gidebileceği hakkında kimsenin bir fikri yok. Batı bize sırtını çevirmiş, Arap şeyhlerinden medet umuyoruz, dünyadaki birikimler AKP’ye güvenmiyor Türkiye’den uzak duruyor. İsraf ve şatafat hüküm sürüyor, ama iş insanlarının gıkı çıkmıyor. Dut yemiş bülbül gibi hepsi. Hepsinin ödü kopuyor, korkudan titriyor. Peki, nereye kadar? Sanayi Odaları, Ticaret Odaları keyfiniz yerinde mi? Sizin işiniz hükümete yaranmak için susmak ve susturmak mı, yoksa iktidara yol göstermek ve yön vermek mi? Silkinin, ayağa kalkın, işinizi yapın. Türkiye’yi felaketten çıkaracak hamlelere öncülük edin. Yoksa tarih sizi ekonomik yıkımın ve AKP’nin suç ortağı, işbirlikçisi olarak yazacak.”

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