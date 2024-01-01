Demokratik Kongo’da yeni cumhurbaşkanı belli oldu

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 20 Aralık’ta yeni cumhurbaşkanını belirlemek için seçim yapıldı. Yüksek Seçim Kurulu, bugün cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan ismi açıkladı. Oyların yüzde 73’ünü alan Mevcut Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, muhalif adayların bir kısmı tarafından "şaibeli" olarak nitelendirilerek tekrarlanması talep edilen seçimlerden birinci olarak çıktı.

Cumhurbaşkanı Tshisekedi’nin en yakın rakibi Moise Katumbi ise oyların yüzde 18'ini, Martin Fayulu yüzde 5’ini aldı. Tshisekedi, 20 Ocak’ta yemin ederek yeni dönemde görevine başlayacak.

Diğer yandan seçimde 41 milyon kayıtlı seçmenin oy kullandığı aktarıldı.

“SEÇİM HİLESİ” NEDENİYLE PROTESTO ÇAĞRISI

Tshisekedi’nin bazı rakipleri, sonuçların açıklanmasının ardından halka protesto çağrısında bulundu. Rakipler tarafından ortak yapılan açıklamada, “Halkımızı seçim hilesinin ilan edilmesinin ardından kitlesel olarak sokaklara çıkmaya çağırıyoruz” ifadeleri kullanıldı. Protesto çağrısının ardından ülkenin başkenti Kinşasa’nın bazı kesimlerinde asker sokaklara çıktı.

Muhalefet, 20 Aralık’ta gerçekleştirilen seçimlerde bazı sorunlar yaşandığını öne sürüyor. İkinci güne uzatılması beklenen seçimlerde, sandıkların yaklaşık üçte ikisinin geç açıldığı belirtiliyor. Seçimde milyonlarca kişinin oy vermek için saatlerce beklediği, bir kısmının beklemekten vazgeçip evine gittiği vurgulanırken, muhalefet bu olumsuz durumların seçimin 60 yaşındaki Tshisekedi lehine sonuçlanması için kasıtlı bir planın parçası olduğunu iddia ediyor.