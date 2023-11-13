Deniz Çoban 'Zaynudinov'un yüzünü görmedin mi' dedi Arda Kardeşler'e çok sert tepki gösterdi

Eski hakem ve futbol yorumcusu Deniz Çoban, Beşiktaş-Başakşehir maçında Zaynutdinov'un burnunun kırıldığı pozisyonda Beşiktaş aleyhine faul veren hakem Arda Kardeşler'i çok sert bir dille eleştirdi.

Çoban, Beinsports'taki programda şu ifadeleri kullandı:

"Bu pozisyonda konuşulacak bir şey görmüyorum. Bu pozisyonda hakem, Zaynutdinov aleyhine faul verdi. Başakşehirli oyuncunun sarı kartı yok mu? UEFA eğitimlerinde söylerler, 'Geldin oyuncunun yüzünü o halde gördün' Faulü Zaynutdinov aleyhine vermiş olsan da, dön ikinciden kırmızını çıkar, dördüncü hakemine 'Bravo' de, alkışla, kendini kurtar. Arda Kardeşler, tecrübesinde bir hakem, Zaynutdinov'un yüzünü o halde gördükten sonra nasıl burada bu çıkışı yakalayamıyor. Hakemlerimiz, yanlış karar verirler, değerlendirirler falan. MHK 'Yanlışa yanlış demeyip, allayıp pullayıp doğru' dediği için 'Biz sahada doğru yapıyoruz' der. Yanlışlarını doğru görüp yanlışlara devam ediyorlar."

Jerome Opoku'nun hamlesinin planlı olduğunu belirten Bülent Yıldırım ise şunları söyledi:

"Görmeye dayanamadığımız bir sahne. Opoku, profesyonelce kolunu ve dirseğini sallıyor. Zaynutdinov'a çok geçmiş olsun. İzlemeye insan dayanamıyor. Bu futbol değil. Bu kadar insan buraya ne için, neden toplandı. Herkes ne olduğunu gördü, hakemler dışında. Niye bu kadar insan toplanıyor buraya. Tartışılacak hiçbir şey yok. Bu futbol değil. Futbolcu sağlığı işin esası. Bu hazırlanmış, futbol dışı bir hamle. Çok üzücü. Opoku'nun ihracı gerekirdi. Hazırlanıp, kuvvetli vuruyor."