Hollanda 6-0 kazandığı maçın hakemi Arda Kardeşler'i yerden yere vurdu

Hollanda Milli Takımı'nın teknik direktörü Ronald Koeman, Cebelitarık'ı 6-0 yenmelerine rağmen verdiği tepki şaşırttı.

''HİÇBİRİ CEZA ALMADI''

Mücadelenin Türk hakemi Arda Kardeşler ile ilgili eleştiri yapan Koeman, "Cebelitarık oyuncuları bütün maç sert fauller yaptı ama hiçbiri ceza almadı. Bu seviyedeki bir hakemin bu seviyedeki bir maçta standartları karşılaması gerekirdi ama böyle olmadı" şeklinde konuştu.

''FUTBOLDA YERİ YOK''

Karşılaşmanın dördüncü hakemi Ümit Öztürk'e de sert çıkan Ronald Koeman, "Dördüncü hakeme durumu anlattığımızda ise güldü. Bu tarz şeylerin futbolda yeri yok" dedi.