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Deniz Gezmiş'in parkalı fotoğrafını çekmişti: Ergin Konuksever hayatını kaybetti

Türkiye’nin ilk savaş muhabirlerinden Ergin Konuksever hayatını kaybetti. 85 yaşında hayatını kaybeden Konuksever, Deniz Gezmiş’in en çok bilinen fotoğraflarından biri olan parkalı fotoğrafını çeken fotoğrafçı olarak biliniyor. Konuksever, 1974 yılında Kıbrıs’a çıkarma yapan deniz piyade birlikleriyle Kıbrıs Adası’na ilk ayak basanlardandır.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 12:05
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Deniz Gezmiş'in parkalı fotoğrafını çekmişti: Ergin Konuksever hayatını kaybetti

Deniz Gezmiş'in parkalı fotoğrafını çekmişti: Ergin Konuksever hayatını kaybetti
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Türkiye'nin ilk savaş muhabirlerinden fotoğraf sanatçısı Ergin Konuksever, 85 yaşında hayata veda etti. Konuksever, herkesin hafızasına kazınan parkalı fotoğrafını çeken kişi olarak biliniyor. Aynı zamanda Konuksever, bir röportajında o parkayı kendisinin verdiğini de anlatmıştı.

Deniz Gezmiş'in yakın dostu da olan Konuksever, fotoğrafın hikayesini şöyle anlatıyordu: "O zamanlar NATO’da görev yapan çok subay arkadaşım vardı. Parka getirirlerdi bana. Bende birkaç tane olurdu, biri de Deniz’in payına düştü! 17 Mart 1971’de Deniz’i aylar sonra görmüştüm. Birkaç cümle konuşmak istedim ama onu hızla götürdüler. Sadece deklanşöre basabilmiştim. Çektiğim fotoğraf ile aslında Deniz’e veda etmişim. Parkasının içinde dimdik duruyordu. Şimdi bu fotoğrafa baktığımda boğazım düğüm düğüm oluyor."

"ÖLDÜRÜLĞÜNDE O KAZAK VARDI"

Konuksever, öte yandan Mahir Çayan'a da mavi kazağını veren kişi. Aynı röportajda Konuksever, konuya dair şunları söylüyor: "Cezaevinde ziyaret ettiğim Mahir Çayan’a verdiğim mavi renkli kazağın öyküsü daha trajiktir. Üşüdüğü için verdim. Kızıldere’de öldürüldüğünde üzerinde o kazak vardı, delik deşik olmuştu."

KONUKSEVER'İN HAYATI

Ergin Konuksever 1937’de Samsun'da doğdu. Konuksever’in, çocukluk ve gençlik yılları Kurtuluş, Şişli semtinde geçti. Şişli Terakki Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü bölümünden mezun olan Konuksever, 1956 yılında Vatan Gazetesi’nde mesleğe adım attı. 1956 yılında Ahmet Emin Yalman’ın çıkarttığı “Vatan” gazetesin’de başladığı gazetecilik yaşamını “Yeni Sabah”, “Hürriyet”, “Akşam”, “Günaydın”, “Cumhuriyet”, “Milliyet” gazetelerinde sürdürdü. Konuksever, Sovyetler Birliği’nin, Afganistan’ı işgali, İran-Irak, Arap-İsrail, ABD-Irak savaşlarında tarihi fotoğraflar çekti.

1968 kuşağının öğrenci eylemlerini, kanlı pazarı, Deniz Gezmiş, Mahir Çayan ve arkadaşlarını, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nı fotoğrafladı. Basın şeref kartı sahibi ve mesleki birçok ödülü bulunuyor.

Konuksever, 1974 yılında Kıbrıs’a çıkarma yapan deniz piyade birlikleriyle Kıbrıs Adası’na ilk ayak basanlardandır. Kıbrıs’ta “İkinci Harekât”ın birinci günü ağır yaralanarak Rumların eline düştü. Yanında bulunan arkadaşı Adem Yavuz tedaviye getirildiği hastanenin bahçesinde askerler tarafından karnından vurularak şehit edildi. 27 Mayıs Hareketi, 22 Şubat ve 21 Mayıs olaylarının içinde yedek subay olarak bulundu. Bu arada gelişen olayların içinde Kurmay Albay Talât Aydemir’in basın sözcülüğünü yaptı.

 

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