Deniz kenarları ceset tarlasına döndü

Son 5 günde sahillere vuran ceset sayısı 9'a yükseldi. Antalya’dan sonra Muğla sahilinde de cesede rastlandı.
Muğla'nın Köyceğiz sahilde, uzuvları eksik bir kadın cesedine rastlandı.
Cansız bedenin düzensiz bir göçmene ait olabileceği düşünülüyor.
Karadan ulaşımı olmayan Ekincik Koyu Gökyar Burnu mevkiinde balık avına çıkan bir kişi, karaya vurmuş şekilde bir kadın cesediyle karşılaştı.
CENAZE MORGA KALDIRILDI
Cesede rastlayan balıkçı ekiplere haber verdikten sonra bölgeye gelen ekipler eksik olan kadın bedenini morga kaldırdı.
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