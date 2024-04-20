Deniz kıyısında 5 yıldızlı kahvaltı sıradan kafelerden bir tık pahalı! Bir tek kuş sütü eksik

Kaynak: Haber Merkezi
Deniz kıyısında 5 yıldızlı kahvaltı sıradan kafelerden bir tık pahalı! Bir tek kuş sütü eksik
Çırağan Palace Kempinski'de yapılan bir kahvaltının faturası sosyal medyada paylaşılırken, kahvaltının ara sokaklarda yapılan kahvaltıların fiyatlarıyla hemen hemen aynı seviyelerde olması dikkatleri çekti.

Bazı mekanların uyguladığı fiyat politikası nedeniyle sosyal medyada 'fahisyemeğeBOYKOT' kampanyası başlatıldı.

Yiyecek ve içecek fiyatlarındaki pahalılık nedeniyle isyan eden vatandaşlar, 20-21 Nisan günlerinde kafe ve restoranları boykot etme kararı aldı.

ÇIRAĞAN'DAN HESABI PAYLAŞTI

Gazeteci Bora Erdin, sosyal medya hesabından, Çırağan Palace Kempinski'de yapılan bir kahvaltının faturasını paylaştı.

15 Nisan 2024 tarihli faturada, kahvaltının 1580 lira, çayın 140, kahvenin ise 200 lira olduğu görüldü. Toplamda ise 2060 TL hesap geldi.

Sosyal medyada kullanıcılar, denize sıfır konumdaki Çırağan'da kahvaltı ile başka semtlerde ara sokaklarda yapılan kahvaltının fiyat olarak hemen hemen aynı seviyelere gelmesine tepki gösterdi.

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