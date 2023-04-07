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Deniz Sapmaz Malta'da şampiyon oldu

Malta Golf Federasyonunun düzenlediği 2023 Malta Junior Open'da milli golfçü Deniz Sapmaz, genç kızlar şampiyonu oldu.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 18:15
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Deniz Sapmaz'dan büyük başarı

Deniz Sapmaz Malta'da şampiyon oldu
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Türkiye Golf Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Malta'da da düzenlenen organizasyona, milli sporcular Deniz Sapmaz ve Zeynep Süalp bireysel olarak katıldı.

Royal Malta Golf Kulübünde oynanan ve 54 çukur üzerinden değerlendirilen şampiyonada, 18 ülkeden 26'sı genç kız, 63 sporcu mücadele etti.

Deniz Sapmaz toplamda 209 gross skorla, hem 18 yaş altı kategorisinde hem de genç kızlar genel klasmanda birinciliği elde etti ve iki kupa aldı.

Zeynep Süalp ise toplamda 222 gross skorla 18 yaş altı kategorisinde 4. oldu.

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