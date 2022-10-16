Deniz Seki paylaşımıyla ağlattı: ''Babasız bir kız çocuğu kökünden sökülen çınar ağacına benzer''

Instagram hesabından babasıyla çekilmiş karelerini takipçileriyle paylaşan Seki yazdığı satırlarla babasının yokluğunun kendisine neler hissettiğini yazdı. Deniz Seki babasının yokluğunu şu cümlelerle ifade etti:

"Babasız bir kız çocuğu kökünden sökülen bi koca çınar ağacına benzer, yada arkasında dağ olmayan çöl ve susuz bi kuma ama Rabbim yardım eder ve o kız çocuğu hem serap bulur , bide koca çınar ağacını yeniden dikip gölgesinde oturur geride kalan canlarıyla…Canım babacığımın ölüm yıl dönümü. Mekanın Cennet olsun yakışıklım, seni çok seviyoruz İrfan Seki"