Deniz Seki’nin fotoşopsuz fotoğrafları olay oldu 

Yaşadığımız deprem felaketinin ardından, ünlü isimler de yavaş yavaş sahne programlarına başlıyor.

Deniz Seki de önceki akşam ilk kez Ankara'nın en yeni mekanı Winner Plus Club'ta sahneye çıktı. Geçmişten bugüne sevilen şarkılarını seslendiren Deniz Seki, "Geçmiş olsun Türkiye, hepimize çok geçmiş olsun" dedi.

Aldığı kilolar nedeniyle uzun süredir sosyal medya hesabından paylaştığı abartılı photoshop fotoğraflarıyla gündeme gelen Deniz Seki'nin verdiği kilolar dikkat çekti. Siyah mini elbisesi içinde verdiği kilolar dikkat çeken Deniz Seki, uzun süre sonra ilk kez filtresiz olarak objektiflere takıldı. Daha önce gündeme gelen yüzündeki şişliklerin de, aynı oranda indiği görüldü.



