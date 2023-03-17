Deniz Seki'den kötü haber. Sosyal medyadan duyurdu

Son dönemde verdiği kilolarla sık sık gündeme gelen şarkıcı Deniz Seki, koronavirüse yakalandığını duyurdu. Instagram sayfasından yatağındayken çektiği bir kareyi paylaşan ünlü isim, şu mesajı yazdı:

"Koronavirüs bitti sanıyorlar ama ben covid olmuşum. Bugün karantinada 3'üncü günüm ve bugün kendimi daha iyi hissediyorum. Bu arada ilk defa covid oldum. Lütfen dikkat edelim, hala aramızda bu pis mikrop. Yüzüm çok halsizdi, size güzel görünmek için biraz makyaj yaptım. Hepinize çok sevgiler."

Seki'nin bu paylaşımına sanatçı dostlarından da geçmiş olsun mesajları geldi.

