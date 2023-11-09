Deniz Seki Özgür Özel'i kutlayan ilk sanatçı oldu

CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel, sanat camiasından ilk tebriki Deniz Seki'den aldı. Seki, Özgür Özel'e; “Cumhuriyet için ölene dek mücadele edeceğim” dedi…

Deniz Seki Özgür Özel'i kutlayan ilk sanatçı oldu

Deniz Seki,, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özel'e başarılar diledi ve "Ben bir Cumhuriyet kadınıyım, Cumhuriyetin yaşaması için ölene dek mücadele edeceğim" dedi.

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Seki, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Başkanım Özgür Özel, başarılarınızın devamını diler, ülkemiz için hayırlı olmasını dilerim. Hoşgeldiniz.

Ben bir Cumhuriyet kadınıyım, Cumhuriyetin yaşaması için ölene dek mücadele edeceğim."

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Seki'nin paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü ve binlerce kişi tarafından beğenildi.

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