﻿Deniz ulaşımına 'fırtına' engeli: Çok sayıda sefer iptal

Yurdun birçok kesiminde fırtına ve yağış etkisini gösteriyor. Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımında da aksamalara sebep oluyor. Bugün yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.

BOZCAADA VE GÖKÇEADA SEFERLERİ İPTAL

Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında bugün ve pazar günü yapılması planlanan feribot seferleri, fırtına nedeniyle ikisi dışında iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.00'de, Geyikli'den Bozcaada'ya 08.00'de sefer gerçekleştirilecek. Bunun dışında pazar günlerindeki seferler programdan kaldırıldı.

Aynı gerekçeyle pazar günlerinde Kabatepe-Gökçeada hattında sefer yapılamayacak.

Diğer güzergahlarda deniz ulaşımının tarifeye göre süreceği öğrenildi.

BURSA DENİZ OTOBÜSLERİ'NDE (BUDO) DE BAZI SEFERLER İPTAL

08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

11.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

12.15 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

GÜNEY MARMARA'DA FERİBOT SEFERLERİNE FIRTINA ENGELİ

GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Narlı-Adalar, Narlı-Marmara ve Narlı-Paşalimanı-Avşa hattında planlanan tarifeli tüm seferler olumsuz hava koşulları dolayısıyla gerçekleştirilemeyecek.

MİDİLLİ ADASI İLE AYVALIK ARASINDAKİ FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle Yunanistan’ın Midilli Adası ile Ayvalık arasındaki feribot seferleri iptal edildi.

Meteoroloji'den yapılan açıklamalara göre, fırtına şeklinde esmesi beklenen lodos ve kuvvetli yağış beklentisi nedeniyle, Midilli-Ayvalık arasında yapılacak feribot seferlerinin iptal edildiği öğrenildi.

Seferler, pazartesi günü yeniden başlayacak. (AA)