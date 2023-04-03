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Deniz üzümü neye iyi geliyor?

Deniz üzümünün astımı gidermesinden birçok sağlık sorununa iyi geldiği vurgulandı.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 09:41
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Deniz üzümü neye iyi geliyor?

Deniz üzümü neye iyi geliyor?
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Editör: Murat Öztürk

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ettiği biliniyor. Bunlardan birisi olan Deniz üzümü bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Deniz üzümüyle ilgili detaylar…

DENİZ ÜZÜMÜ NEDİR?

Yurdumuzun hemen hemen her yerinde yeti en her zaman yeşil, uzun ömürlü, çalı görünümünde bir bitkidir. Gövdesi incedir. Yaprakları, gövde üzerine karşılıklı, çapraz şekilde dizilmiştir. İçeriğinde “efedrin alkoloid” bulunur. 35 kadar türü vardır.

DENİZ ÜZÜMÜ NEYE İYİ GELİYOR?

- Astım hastalığının şikâyetlerini giderir.

-Terletir. Ateş düşürür.

-Romatizma ağrılarını dindirir.

-Kalbi uyarıp, damarları büzerek kan basıncını yükseltir.

- Alerjik durumlarda da faydalıdır.

-Deride kurdeşen veya daha küçük allerjik reaksiyonlarda yararlanılır.

NASIL KULLANILIR?

50 gram dal 1 litre suda kaynatılarak günde 3 bardak içilir. Meyveler yenilmek suretiyle kullanıldığından 4-10 adet meyve günde 2-3 kez alınabilir. Doktor kontrolü altında kullanılmalıdır.

Meyveleri yenilmek, dalları suyla kaynatılarak içilmek suretiyle faydalı etkileri görülür.

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