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İşte Kanseri önleyen 15 doğal besin

Uzmanlar, özellikle kanser düşmanı gıdaları bolca tüketmek gerektiğine dikkat çekiyor. İşte Kanseri bombalayan 15 doğal besin…

Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar - 11:30
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İşte Kanseri bombalayan 15 doğal besin

İşte Kanseri önleyen 15 doğal besin
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Editör: Naim Arıoğlu

Fındık: Kalp krizine karşı koruyucu olan fındık, E vitamini açısından zengin bir besindir. Her gün yenilen bir avuç fındık kansere ve kırışıklıklara karşı koruyucudur.

Mercimek: Lifli özelliği kandaki kolesterol oranını düşürür. Ayrıca şeker ve kalp hastaları için yararlıdır.

Zeytinyağı: Antioksidan özelliği ve E vitamini açısından da zengin oluşu kanser ve erken yaşlanmaya karşı beyni korur.

Soğan: Bağışıklık sistemini güçlendirir. İçerdiği allicin ve sülfür, mide ve bağırsak kanserine karşı koruyucu etkiye sahiptir.

Şeftali: Teki bile insanın C vitamini ihtiyacının % 50’sini karşılayabilir. Kansere ve kalp krizine karşı koruyucu olan betakaroten açısından da zengindir.

Pirinç: E ve B vitaminleri açısından zengindir. Bağırsak kanserine karşı koruyucu olan pirinç, kolesterolü düşürerek kalp krizi riskini de azaltır.

Çilek: Kolesterol düzeyini düşürür ve sindirim sistemini düzenler. Ellegic asit adı verilen kanser savan bir maddeyi de içerir.

Domates: Likopen açısından zengindir. Likopen, pankreas ve bağırsak kanserini önleme konusunda hayati önemdedir.

Kayısı: Hücrelere ve dokulara zarar veren moleküllerin etkisini ortadan kaldırarak, kansere karşı korur.

Tahıllar: Arpa, mısır, buğday, yulaf gibi tahıllar kanserojen maddelerin vücuttan atılması sürecini hızlandırır. Bağırsak kanseri riskini yarı yarıya azaltır.

Fasulye: C vitamini ve betakaroten gibi kalp hastalığı ve kanseri önleyen antioksidanlar açısından zengindir.

Pancar: Demir ve folik asit açısından zengin olan pancar, kan hastalıklarının tedavisinde kullanılmaktadır.

Nohut: Kalsiyum, magnezyum, fosfor, potasyum, bakır, manganez, betakaroten ve folik asit açısından zengindir. Göğüs kanserine karşı korur.

İncir: Potasyum, demir ve kalsiyum içerir. Modern tıp tarafından kansere karşı koruyucu olarak öneriliyor.

Sarımsak: Bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve kansere, yüksek kolesterole, kalp ve dolaşım sistemi hastalıklarına karşı korur.

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