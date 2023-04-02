İşte Kanseri önleyen 15 doğal besin

Editör: Naim Arıoğlu
Fındık: Kalp krizine karşı koruyucu olan fındık, E vitamini açısından zengin bir besindir. Her gün yenilen bir avuç fındık kansere ve kırışıklıklara karşı koruyucudur.
Mercimek: Lifli özelliği kandaki kolesterol oranını düşürür. Ayrıca şeker ve kalp hastaları için yararlıdır.
Zeytinyağı: Antioksidan özelliği ve E vitamini açısından da zengin oluşu kanser ve erken yaşlanmaya karşı beyni korur.
Soğan: Bağışıklık sistemini güçlendirir. İçerdiği allicin ve sülfür, mide ve bağırsak kanserine karşı koruyucu etkiye sahiptir.
Şeftali: Teki bile insanın C vitamini ihtiyacının % 50’sini karşılayabilir. Kansere ve kalp krizine karşı koruyucu olan betakaroten açısından da zengindir.
Pirinç: E ve B vitaminleri açısından zengindir. Bağırsak kanserine karşı koruyucu olan pirinç, kolesterolü düşürerek kalp krizi riskini de azaltır.
Çilek: Kolesterol düzeyini düşürür ve sindirim sistemini düzenler. Ellegic asit adı verilen kanser savan bir maddeyi de içerir.
Domates: Likopen açısından zengindir. Likopen, pankreas ve bağırsak kanserini önleme konusunda hayati önemdedir.
Kayısı: Hücrelere ve dokulara zarar veren moleküllerin etkisini ortadan kaldırarak, kansere karşı korur.
Tahıllar: Arpa, mısır, buğday, yulaf gibi tahıllar kanserojen maddelerin vücuttan atılması sürecini hızlandırır. Bağırsak kanseri riskini yarı yarıya azaltır.
Fasulye: C vitamini ve betakaroten gibi kalp hastalığı ve kanseri önleyen antioksidanlar açısından zengindir.
Pancar: Demir ve folik asit açısından zengin olan pancar, kan hastalıklarının tedavisinde kullanılmaktadır.
Nohut: Kalsiyum, magnezyum, fosfor, potasyum, bakır, manganez, betakaroten ve folik asit açısından zengindir. Göğüs kanserine karşı korur.
İncir: Potasyum, demir ve kalsiyum içerir. Modern tıp tarafından kansere karşı koruyucu olarak öneriliyor.
Sarımsak: Bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve kansere, yüksek kolesterole, kalp ve dolaşım sistemi hastalıklarına karşı korur.