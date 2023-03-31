İşte Hemoroidin baş belası besinler

Bazı besinler ise basurla yaşamayı kolay hale getirir sağlığa kavuşturur. İşte o besinler

KEÇİ BOYNUZU:

Devamlı yendiğinde basura ve basur ağrılarına iyi gelir.

MAYDANOZ:

asur ağrıları için maydonozu kaynatıp bekletin. Sonra pamuk yardımıyla sorunlu bölgeye sürün. Ağrınızı azaltacaktır.

KUŞBURNU:

Kuşburnu bol vitaminli bir bitkidir. Kurtları düşürür bağırsağı yumuşatır. Basur rahatsızlığına da çok iyi gelir.

ŞEFTALİ:

Şeftali hazmı kolaylaştıran, idrar yollarını temizleyen bir meyvedir.. Basur memelerinin verdiği rahatsızlığı azaltma özelliğine de sahiptir.



PAPATYA:

Sabahları aç karnına içilen papatya çayı basur ağrılarına iyi gelir.

PIRASA:

Kabızlığı giderir. Bu yüzden basurun düşmanıdır.

SEMİZ OTU:

Lapa haline getirilip sorunlu bölgeye tatbik edilirse ağrıyı alır.