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İşte Hemoroidin baş belası besinler

Hemoroid ya da halk arasındaki adıyla basur günlük hayatı derinden etkiler. Peki, Hemoroid olmanızı engelleyen besinler hangileri? İşte yanıtı…

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 12:37
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İşte basurun baş belası besinler

İşte Hemoroidin baş belası besinler
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Bazı besinler ise basurla yaşamayı kolay hale getirir sağlığa kavuşturur. İşte o besinler

KEÇİ BOYNUZU:
Devamlı yendiğinde basura ve basur ağrılarına iyi gelir.

MAYDANOZ:
asur ağrıları için maydonozu kaynatıp bekletin. Sonra pamuk yardımıyla sorunlu bölgeye sürün. Ağrınızı azaltacaktır.

KUŞBURNU:
Kuşburnu bol vitaminli bir bitkidir. Kurtları düşürür bağırsağı yumuşatır. Basur rahatsızlığına da çok iyi gelir.

ŞEFTALİ:
Şeftali hazmı kolaylaştıran, idrar yollarını temizleyen bir meyvedir.. Basur memelerinin verdiği rahatsızlığı azaltma özelliğine de sahiptir.

PAPATYA:
Sabahları aç karnına içilen papatya çayı basur ağrılarına iyi gelir.

PIRASA:
Kabızlığı giderir. Bu yüzden basurun düşmanıdır.

SEMİZ OTU:
Lapa haline getirilip sorunlu bölgeye tatbik edilirse ağrıyı alır.

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