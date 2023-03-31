İşte Hemoroidin baş belası besinler

Bazı besinler ise basurla yaşamayı kolay hale getirir sağlığa kavuşturur. İşte o besinler
KEÇİ BOYNUZU:
Devamlı yendiğinde basura ve basur ağrılarına iyi gelir.
MAYDANOZ:
asur ağrıları için maydonozu kaynatıp bekletin. Sonra pamuk yardımıyla sorunlu bölgeye sürün. Ağrınızı azaltacaktır.
KUŞBURNU:
Kuşburnu bol vitaminli bir bitkidir. Kurtları düşürür bağırsağı yumuşatır. Basur rahatsızlığına da çok iyi gelir.
ŞEFTALİ:
Şeftali hazmı kolaylaştıran, idrar yollarını temizleyen bir meyvedir.. Basur memelerinin verdiği rahatsızlığı azaltma özelliğine de sahiptir.
PAPATYA:
Sabahları aç karnına içilen papatya çayı basur ağrılarına iyi gelir.
PIRASA:
Kabızlığı giderir. Bu yüzden basurun düşmanıdır.
SEMİZ OTU:
Lapa haline getirilip sorunlu bölgeye tatbik edilirse ağrıyı alır.