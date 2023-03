İşte Kanser tedavisinde en etkili gıdalar

Ailesinde kanser hastalığı bulunanlar; düzenli bir yaşam tarzı ve beslenme biçimiyle, bu hastalığı önleyebiliyor. Özellikle meme ve kalın bağırsak kanseri olan kişiler; 20 yaşından önce kanserden koruyucu sebze ve meyveleri, vitamin ve mineralleri tüketirse, yüzde 33 ile yüzde 53 arasında bu hastalıklardan korunabiliyor. Mide kanserinden diyetle korunma oranı ise yüzde 60’a çıkıyor. Bu yüzden her gün brokoli, karnabahar, kıvırcık salata, şitake mantarı, dandelion, beyaz lahana, kabak ve domates gibi sebzelere sofranızda yer vermeniz gerekiyor…

Kansere sebep olan en önemli faktörlerden biri şişmanlık. Özellikle kalın bağırsak ve meme kanserlerinde büyük risk yaratıyor. Bu yüzden kırmızı et yemeyin. Zeytinyağı ve soya yağı gibi bitkisel yağları da sofranızdan eksik etmeyin.

KANSERLE TEDAVİDE ETKİLİ OLAN GIDALAR

HAVUÇ

Havucun içeriğinde de bulunan betakarotenler; genellikle kırmızı sebze ve meyvelerde bulunan bir maddedir. Betakarotenler; DNA hasarına engel olurlar, kansere karşı vücudun direncini artırırlar ve immün sistemi uyarırlar.

MANTAR

Mantarlar, kanserden korunmada etkilidir. Kanser hastalarının tedavisi sırasında mantar ekstreleri kullanmaları öneriliyor. Maitake mantarı; meme kanseri, beyin tümörleri, cilt kanseri ve karaciğer kanserinde etkili oluyor. Şitaake mantarı ise jinekolojik tümörler, prostat kanseri veya şikayetlerinde kullanılması öneriliyor. Bağırsak ve kolon kanserlerine karşı da etkili olduğu bilinen maitake mantarı, özellikle 50 yaşından sonra tüm erkekler tarafından kullanılmalı. Reishi mantarının da akciğer kanserine karşı koruyucu olduğu biliniyor.

ZENCEFİL

Kanser tedavisi sırasında bulantınız olursa, zencefil kullanabilirsiniz.

PAPATYA

Papatya, kanser hastalarının ağzında oluşan aftı önler.

DEVE DİKENİ

Karaciğer hastalıklarında yıllardır kullanılan deve dikeni, karaciğer kanserlerini de tedavi edip tümörleri küçültebiliyor.

ISIRGAN OTU

Isırgan yıllardır kanser tedavisinde kullanılıyor. Bitkinin kökü çok yararlı. Vitamin ve minerallere dikkat!

C VİTAMİNİ

C vitamini; hem kanserden korunmada, hem de kanser tedavisinde başarıyla kullanılıyor. Günlük C vitamini ihtiyacı günde 2 gramdır ama kanser hastaları günde 10 gram C vitamini almalı.

OMEGA 3

Balıkta bol miktarda bulunan Omega 3; meme kanseri, prostat kanseri ve kalın bağırsak kanserinde koruyucu bir etki sağlıyor. Kanserden korunmak için haftada üç gün balık yemek gerekiyor.

FLAVONLAR

Bitkilerde bulunan yaklaşık 4 bine yakın flavon, kanserle savaşta önemli rol oynuyor.

SELENYUM

Bir minarel olan selenyum; prostat, rahim, mide ve ağız kanserlerine karşı etkilidir

SİYAH ÜZÜM

Siyah üzümü, çekirdeğini atmadan bol bol tüketin. Çünkü kabuğunda ve çekirdeğinde ‘vesibretrol’ denilen çok özel bir madde vardır. Bu madde, vücudu doğrudan doğruya kansere karşı korur.

DOMATES

Domatesin içinde bulunan likopen ve selenyum; prostat, meme, kolon ve mide kanserine karşı etkili oluyor. Ayrıca pek çok kanser türüne karşı koruyor. Özellikle kanser hastalarının günde dört-beş adet domates yemesi gerekir.