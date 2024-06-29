Deniz yüzeyinde 1 kilometre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı

Mersin Valiliği ve Mezitli Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, Akdeniz Bölge Komutanlığı tarafından sergilenen gösteri vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

1 Temmuz Kabotaj Bayramı’nın da kutlandığı etkinlikte, Taşkıran sahiline yoğun bir katılım oldu. Akdeniz Bölge Komutanlığı’na bağlı askerler, altına taşıyıcı eklenen dev Türk bayrağını deniz üzerinde taşıdı. Vali Ali Hamza Pehlivan ve beraberindekiler, Pompeipolis sahilinde düzenlenen flyboard gösterilerini helikopter ve gemiler eşliğinde izledi.

Vali Pehlivan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mezitli ilçesindeki Soli Pompeopolis Antik Kenti’nin önemine değinerek, "Soli Pompeopolis, dünyanın en eski antik kentlerinden biri ve aynı zamanda en eski limanlarından birini barındırıyor. Bu yıl 1 Temmuz’un Kabotaj Bayramı’na denk gelmesiyle Deniz ve Güneş Festivali’ni turizm ve tanıtım amaçlı düzenledik" dedi.

Vali Pehlivan, "Denizin üstünde 1 kilometre uzunluğunda şanlı bayrağımız dalgalanıyor. Mersin, 8 bin 333 kilometrelik Türkiye sahilinin 321 kilometresine ev sahipliği yapıyor. Bu etkinliklerle hem geçmişimizi anıyoruz hem de turizm potansiyelimizi vurguluyoruz. Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın açılmasıyla birlikte turizmde hareketlilik bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Vali Pehlivan’ın konuşmalarının ardından helikopter ve gemi gösterileri büyük ilgi gördü.