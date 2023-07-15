Deniz Zeyrek zamların ardındaki gerçeği açıkladı: Onların yedikleri hurmaların bedelini ödüyoruz

Asgari ücretliye, işçiye, memura ve emekliye yapılan maaş zamları vergi ve harçlara yapılan zamların gölgesi altında ezildi. Vatandaş zamlı tutar daha cebine girmeden artan masraflarla ekonomiye boyun eğdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, aşağı yönlü ivme alan Türkiye ekonomisine toparlayıcı olarak görevlendirildi. Şimşek'in toparlayıcı hamlesi vatandaş tarafından umutla beklenirken karşısında gördüğü peş peşe uygulanan zamlar oldu.

Son vergi zamları ile yürürlüğe giren; bu yıla mahsus olarak açıklanan ve geriye dönükte uygulanan MTV'nin iki katına çıkarılması kararı çok tartışıldı.

ZAMLARIN ARDINDAN GEÇMİŞİ HATIRLATTI

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, tartışmanın odağındaki MTV zammının Hazineye getireceği artı bakiyenin; yandaş şirketlerin vergisinin silinmesiyle eksiye düşeceğini söyledi.

Deniz Zeyrek'in zamların ardındaki gerçeği geçmişteki vergi silinme uygulamaları üzerinden anlattığı videosu, sosyal medyada çok sayıda etkileşim aldı.

"ONLARIN YEDİKLERİ HURMALARIN BEDELİNİ ÖDÜYORUZ"

Zeyrek o videoda şu sözleri dile getirdi:

Hani cumhurbaşkanımız bir açıklama yaptı ya; “Manda yoğurdu yiyin, hurma yiyin.” Hepsi onların bedeli. Onlar hurma yesin diye biz şimdi onların yedikleri hurmaların bedelini ödüyoruz.

Bu kadar açık ve net söylüyorum. Bu beyefendiler hayatlarını yaşasınlar.

Yahu iktidara yakın şirketlerin son dönemde, 2009 yılından bugüne, silinen vergilerinin toplamına bir bakın Allah aşkına.

Gariban vatandaştan arabası için ikinci kez MTV alanlar, ne kadar gelir elde edecekler biliyor musunuz? 30 milyar lira!

"BU MUDUR ADALET YANİ?"

Yandaş müteahhitlerin ne kadar vergisi silinmiş bir bak bakalım. 2009’dan bu yana kadar ne kadar vergi muafiyeti getirilmiş? Ne kadar pazarlıkla vergileri düşürülmüş ya da silinmiş? Bir bak bakalım.

Bu mudur adaletli vergi? Bu mudur mali gücüne göre vergi toplama meselesi?

Gariban insanların yakasına yapış. Emekli 35 sene çalışmış. Bir tane 1998’de araba almış. Zam yapıyorsun. 3 aylık zammını MTV olarak geri alıyorsun.

Bu mudur adalet yani?