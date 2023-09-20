Gazeteci Deniz Zeyrek’ten çok konuşulacak İmamoğlu açıklaması: Kılıçdaroğlu’nun bu durumlara düşmemesi gerekiyordu

Yerel seçim öncesi partiler adaylarını açıklamaya başlamışken, CHP'de kurultay heyecanı devam ediyor. Bir yandan yoğun bir tempoda kurultay için çalışmalar devam ederken bir yandan da büyük iller için adayların açıklanması bekleniyor.

Gözler Ankara ve İstanbul'a çevrilmişken, gazeteci Deniz Zeyrek'ten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için çarpıcı bir açıklama geldi.

Zeyrek, katıldığı canlı yayında şunları söyledi:

Bir parti düşünün ki kendi içinden çıkmış ve başarılı olmuş bir belediye başkanını aşağıya çekiyor ve onu küçük düşürmeye çalışıyor. Siz onu sürekli aşağıya çekiyor, tepeden aşağıya doğru yuvarlamaya çalışıyorsunuz.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Recep Tayyip Erdoğan'ı, Süleyman Soylu'yu, Binali Yıldırım'ı yenmiş Ekrem İmamoğlu'nu neden aşağı çekmeye çalıştığını anlayamıyorum.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun neden böyle hareket ettiğini, neden böylesine koltukta kalma hırsına yenildiğini anlamakta zorlanıyorum.