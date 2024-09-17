Deniz Zeyrek'ten 'Anayasa'nın 4.maddesi değişmeli ahmaklar' diyen HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'na tokat gibi sözler

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun tepki çeken sözlerine eleştiriler gelmeye devam ediyor.

Gazeteci Deniz Zeyrek yaptığı açıklamasında Yapıcıoğlu'na sinirlenerek çok sert sözler söyledi.

İYİ Parti lideri Dervişoğlu’ndan HÜDA PAR tepkisi: Aziz Türk Milleti’ne parmak sallayan, onu ahmaklıkla suçlayanlar beni iyi dinlesin

Zeyrek şunları belirtti:

"AHMAK SENSİN"

"Bu gördüğünüz adam, terbiyesiz adam, anayasanın ilk 3 maddesini değiştiremezsin diyen herkese ahmak diyor. Bu adam siyaset yapıyor. Gelmiş Meclis'te siyaset yapıyor.

Bu adama CHP'nin bütün seçmenlerine yöneticilerine üyelerine de ahmak diyor. Ben de ahmağım ya güya bunun niyetini anlayamıyorum.

Bu adam gözümüzün içine bakarak milyonlara ahmak diyor. Ve bu adam siyaset yapıyor.

Ahmak sensin. Sen bana ahmak diyorsan bu sözcüğü sana iade ediyorum.

Cumhuriyet'i değiştirmeye senin gücün yetmeyecek.

Anayasanın ilk dört maddesinin değişmemesi gerektiğini savunanlara ahmak dedin.

Cesareti olan varsa çıksın meydana bakın bakalım bu millet size o şeyi açar mı?"

ZEKERİYA YAPICIOĞLU NE DEMİŞTİ?

Yapıcıoğlu şu skandal sözleri kullanmıştı:

"Ahmağa anlatır gibi söyledim ama anlamadılar.

Onların bile anlayacağı şekilde söyleyeyim.

Biz Anayasa'nın 4. maddesi olmasın diyoruz. Kameraya bakarak söylüyorum."