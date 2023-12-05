Denizcilikte Türk Karasularında Telsiz yönetmeliğine göre 55 kanal kullanılmaktadır. Bu telsiz kanalları dışında kanalların kullanımı yasaklanmıştır. Peki, denizcilikte telsiz kanalları hangileridir?

Denizlerde en yaygın haberleşme VHF Deniz Bandı üzerinden yapılan telsiz haberleşmesidir.

VHF NEDİR?

Denizcilikte kullanılan en yaygın haberleşme VHF (Very High Frequency) 30-300MHz arasındaki radyo dalgalarının ismidir.

Radyo, televizyon yayınları veya telsiz yayınlarının bir kısmı bu frekans bandını kullanarak yapılır. Bunlar dışında telsiz modemler, amatör istasyonlar, hava trafik kontrol ve benzeri teknik pek çok kullanım alanı vardır.

DENİZ TELSİZİ KAPSAMA ALANI NEDİR?

Telsiz sistemlerinde kapsama alanı tamimiyle kullanılan donanıma, antenin denizden yüksekliğine ve hava şartlarına bağlı değişkenlik gösterebilir. Fakat ideal şartlarda 25 Watt çıkış gücüne sahip bir deniz telsizi yaklaşık 50-60NM (Deniz Mili - 90-110km) mesafede etkili olabilir. Fakat küçük bir teknenin üzerine monte edilmiş (denizden fazla yükseğe monte edilmemiş) anten ile 9-10NM (15-18km) civarlarında ancak etkili görüşme sağlayabilir.

VHF DENİZ TELSİZİ (MARİN TELSİZ) NEDİR?

Deniz telsizi (Marin Telsiz - VHF Marine Radio), Radyo Telefon gibi farklı isimlerle alınan sistem VHF frekans bandında çalışan, deniz araçlarının birbirleri ile veya kara ile görüşmesi amacıyla kullanılan telsiz sistemidir. Bu sistem VHF frekans bandında 156-174MHz arasındaki frekansları kullanır.

DENİZ TELSİZİ NE AMAÇLA KULLANILIR?

VHF Deniz telsizinin asıl amacı kapsama alanı içinde deniz araçlarının haberleşmesini sağlamaktır. Fakat bunun yanında her türlü arama kurtarma çalışması, denizdeki tehlikeli durumlar, acil durumlar, bilgilendirme ve hava durumu gibi amaçlarla da kullanılmaktadır.

MARİN VHF TELSİZ FREKANS VE KANALLARI

Telsiz yönetmeliğine göre Türk Karasularında 55 kanal kullanılmaktadır. Bu kanalların dışındaki kanalların kullanımları yasaktır. Kullanılan kanallar 01-28 ve 60-88 arasıdır ve geriye kalan 29-59 arası kanalların tümü, kamu kuruluşlarına ayrılmıştır.

6, 16 ve 70. kanallar acil yardım ve güvenlik kanallarıdır, normal iletişim için kullanılmazlar. 16 kanal ilk temas kanalıdır, 70. kanal DSC için ayrılmıştır.

8. kanal sahil güvenliğin kanalıdır.

67. kanal saat başlarında meteorolojik raporları denizcilere duyuru kanalıdır.

9,10 ve 77. kanallar balıkçıların kanallarıdır.

72 ve 73 yatçıların kanallarıdır.