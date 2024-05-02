TFF derbi cezasını kesti. Beşiktaş'a şok

Kaynak: Haber Merkezi
TFF derbi cezasını kesti. Beşiktaş'a şok
PFDK, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören Al-Musrati'ye 2 maç ceza verdiğini açıkladı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören Beşiktaşlı futbolcu Al-Musrati'yi 2 maç cezalandırdı.

PFDK'den yapılan açıklamada

"BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 27.04.2024 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 12. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 620.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KUZEY G, H, N, O, F, P numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu ALMOATASEMBELLAH ALI MOHAMMED AL MUSRATI'nın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmişti." denildi.

İlgili Haberler
Mehmet Uysal apar topar ameliyata girdi
Mehmet Uysal apar topar ameliyata girdi
Erden Timur mesajı çaktı Okan Buruk cevap verdi. Galatasaray taraftarı çıldırdı
TFF ile kulüpler arasında zart zurt buhranı
Fenerbahçeli yıldıza bir talip daha
Son Haberler
Şekip Mosturoğlu işbaşı yaptı. Ali Koç'tan flaş karar Spor
Şekip Mosturoğlu işbaşı yaptı. Ali Koç'tan flaş karar
Son dakika… Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yangın Gündem
Son dakika… Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yangın
Ukrayna Postahanesi'nden Putin'i sinirlendirecek girişim Dünya
Ukrayna Postahanesi'nden Putin'i sinirlendirecek girişim
YSK kesin seçim sonuçlarını 6 Mayıs'ta açıklayacak Gündem
YSK kesin seçim sonuçlarını 6 Mayıs'ta açıklayacak
Sürücüsüz kamyon 29 çocuğu ezdi Dünya
Sürücüsüz kamyon 29 çocuğu ezdi
Erdoğan Özel görüşmesinde şekerliğin arkasındaki cihaz dikkati çekti. Cihaz ne işe yarıyordu? Gündem
Erdoğan Özel görüşmesinde şekerliğin arkasındaki cihaz dikkati çekti. Cihaz ne işe yarıyordu?
Gözlük camını kristal gibi yapıyor. Meğer yanlış biliyormuşuz İpucu
Gözlük camını kristal gibi yapıyor. Meğer yanlış biliyormuşuz