Fenerbahçeli yıldıza bir talip daha

Fransız kulüp Rennes'in, Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci'yi transfer listesine eklediği kaydedildi.

Fenerbahçe’de bu sezon gösterdiği performansla Avrupa’nın dev kulüplerinin ilgisini üzerine çeken İrfan Can Kahveci için bir transfer iddiası daha ortaya atıldı.

20 MİLYON EURO ÖDEMEYE HAZIR

Fransa Ligi ekiplerinden Rennes, yıldız futbolcuyu transfer listesine ekledi. Fransız kulübünün, İrfan Can’a ilgisinin yüksek olduğu belirtilirken, oyuncunun bonservisi için 20 milyon Euro ödemeye hazır oldukları da aktarıldı.

PEK ÇOK TAKIM ONU HAYAL EDİYOR

İrfan Can Kahveci’nin adı İspanya’dan Sevilla ve İngiltere’den Newcastle United’la da anılıyor. Bu sezon sarı-lacivertli formayla Süper Lig’de 30 maça çıkan İrfan Can, 12 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.