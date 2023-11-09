Denizde erkek cesedi bulundu

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesinde denizde 78 yaşındaki kişinin cesedi bulundu.

İddiaya göre, sahilde gezen vatandaşlar denizde birinin hareketsiz şekilde durduğunu görünce durumu yetkililere bildirdi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, sahil güvenlik ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye kısa sürede gelen ekipler, yaptıkları incelemede denizde bulunan kişinin hayatını kaybettiği ve ölen kişinin ise 78 yaşındaki T.D. olduğu belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Denizde hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından hastane morguna sevk edildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.