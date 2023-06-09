Denizde hayatını kaybeden 2 kişi toprağa verildi

Ordu'da dün sabah saatlerinde birisi deniz kıyısına vurmuş, diğeri ise denizde bulunan iki gencin cenazeleri toprağa verildi.

Denizde hayatını kaybeden 2 kişi toprağa verildi

İHA'da yer alan bilgilere göre; Olay, Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi’nde dün sabah saatlerinde meydana geldi.

Deniz kenarında hareketsiz şekilde duran erkek şahsı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Yapılan incelemelerde hayatını kaybeden şahsın Göktan Sedat Günaydın (20) olduğu belirlendi.

1 SAAT SONRA CESETLERİ BULUNDU

Olayın ardından bir kişinin daha kayıp olduğu ihbarını alan polis ekipleri, alanda yeniden çalışma başladı. Dalgıç polisleri, denizde yaptıkları aramda suyun içerisinde yaklaşık 3 metre derinlikte Muhammet Hekimoğlu’nun (19) bedenine ulaştı. Her iki cenaze, cumhuriyet savcısının incelemeleri ve polis ekiplerinin yaptıkları çalışmaların ardından Ordu Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

AYNI ANDA GÖMÜLDÜLER

Hayatını kaybeden iki kişi için Altınordu ilçesi Arpaköy Mahallesi’nde, Muhammet Hekimoğlu’nun baba evinin önünde cenaze töreni düzenlendi. Aileler burada taziyeleri kabul ederken, cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından cenazeler, aynı mahalledeki aile kabristanlığına defnedildi.

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