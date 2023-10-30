Denize açıldıkları 'martı' ile tuttukları balıkları paylaştılar

Ünye’de yaşayan İrfan Çam, Ahmet Som ve Hüseyin Uludağ isimli üç arkadaş, açıldıkları denizde hamsi ve istavrit avına çıktı. Kıyı şeridinde balık avına devam eden arkadaşa, tekneye konan martı da eşlik etti.

Teknede bulunan İrfan Çam, o anları cep telefonlarıyla kaydederken Ahmet Som ise elleriyle martıyı beslemeye başladı. Martının bir hayli keyifli olduğu görülürken, teknede bulunanlar tuttukları istavrit balığını martıyla paylaştı.

MARTIYLA BALIKÇI ARASINDA GÜLÜMSETEN DİYALOG

Teknede bulunan ve balıkları yavaş yemesini söyleyen Ahmet Som, “Martımız çok mutlu. Bu istavritlerin hepsini biz yemeyeceğiz, senin de hakkın var. Ama bizden alırken çok yavaş kapman lazım" diyerek martı ile sohbet etti.

Üç arkadaş sahil boyunca tuttukları balıkları tekneleriyle kendilerine eşlik eden martıyla paylaşırken, yapılan deniz yolculuğu ise kıyıya yanaşmalarının ardından sona erdi.