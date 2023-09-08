Denize giren 14 yaşındaki çocuk kayboldu

Sarıyer’de arkadaşları ile birlikte denize giren 14 yaşındaki Berat Keskin kayboldu. İhbar üzerine plajda arama çalışmaları devam ediyor.

KAYNAK: İHA
Denize giren 14 yaşındaki çocuk kayboldu

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde dün saat 15.00 sıralarında, yüzmek için Kısırkaya Plajı’na gelen 4 arkadaş, denize girdi.

Dalgalara kapılan Berat Keskin (14), gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik dalgıçları, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Denizdeki arama çalışmalarına helikopter de destek verdi. Yapılan arama çalışmalarında Keskin’e ait henüz bir ize rastlanmadı.

Berat Keskin’in amcası Seyithan Keskin, "Yeğenimiz kayboldu, çok üzgünüz. Dün arkadaşlarıyla burada denize girmiş. Arkadaşları kurtulmuş ama maalesef kendisi kurtulamamış. Bekliyoruz, denizde de çok dalga var. Elimizden bir şey gelmiyor. Dün arkadaşlarıyla denize girmiş, eğlenmeye gelmişler. Bildiğim kadarıyla 3- 4 arkadaşıyla eğlenirken denize girmiş. Üzgünüz, Allah bize yardım etsin" dedi.

Acılı aile gözyaşları içerisinde denizde kaybolan Berat Keskin’in bulunmasını bekliyor.

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