Denize kıyısı olmayan şehirde bu yıl 6 bin ton balık üretildi

Denize kıyısı olmayan Kahramanmaraş, Türkiye'de balık üretiminde önemli bir konumda bulunuyor. Özellikle tatlı su balığı üretiminin büyük bir kısmını ihraç eden kent, deprem sonrası balık üretiminde artış yaşadı. Şu anda yüzde 70 seviyelerinde olan üretimin yakın zamanda yüzde 100'e ulaşması hedefleniyor.

Azerbaycan Mahallesi'nde bulunan eski balık pazarı inşaat alanında yerini yıkarken, yeni balık pazarında satış yapan esnaf satışlardan memnun. Balık fiyatlarının önceki yıllara paralel seyrettiğini belirten balıkçı İbrahim Sarı, "Asrın felaketi üzerinden bir yıl geçti ve biz balıkçılar olarak toparlanma sürecindeyiz. Fiyatlarımız önceki yıllara göre neredeyse aynı. Levrek ve çupra 200 ila 250 lira arasında, somon 170 lira, alabalık 150 lira, hamsi 120 lira, istavrit 120 lira, gümüş ise 200 lira civarında" şeklinde konuştu.

Sarı, balık üretiminin yaklaşık 6 bin ton olduğunu belirterek, "Kahramanmaraş, balık üretiminde ihracat ve üretimde Türkiye'de ilk sırada yer alıyor. Birçok tesisimiz deprem sonrası üretime başladı ve yakında yüzde 100 kapasiteyle çalışmaya başlanacak. Şu anda yüzde 70'lerde üretim var. Önceki yıllarda 7 bin 500 ton olan üretim kapasitemiz deprem sonrası 6 bin tona kadar geriledi. Bu yıl 6 bin ton civarında balık üretimi yaptık ve bunun yaklaşık yüzde 50'si dış piyasa, yaklaşık olarak 3 bin tonu iç piyasa olmak üzere balıklarımızı hasat yapıyoruz. Vatandaşlarımızı balık yemeye davet ediyoruz, balık yiyin sağlıklı kalın" şeklinde konuştu.