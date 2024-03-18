Denizli 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Kaynak: Haber Merkezi
Denizli 2024 Yerel Seçim Sonuçları
Denizli ilinin ilçeleri arasında gerçekleştirilen yerel seçimlerde alınan sonuçlar merak konusu oldu.

31 Mart 2024'teki Türkiye Yerel Seçimleri, beş yıllık aralıklarla gerçekleşen bir sürecin parçası olarak yaklaşıyor. Bu önemli gün, milyonlarca seçmenin katılımıyla büyükşehirlerden köy ve mahallelere kadar Türkiye'nin her köşesinde yaşanacak. Yeni belediye başkanları ve muhtarlar belirlenecek, yerel yönetimlerin geleceği şekillenecek. Yerel seçimlerin sonuçları ise www.yenicaggazetesi.com.tr adresinde canlı ve anlık olarak takip edilebilecek.

31 MART 2024 DENİZLİ YEREL SEÇİMLERİNİ KAZANAN ADAY:

DENİZLİ İLÇELERİ 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI TIKLAYINIZ

ACIPAYAM, BEYAĞAÇ, ÇAMELİ, HONAZ, SARAYKÖY, BABADAĞ, BOZKURT, ÇARDAK, KALE, SERİNHİSAR, BAKLAN, BULDAN, ÇİVRİL, MERKEZEFENDİ, TAVAS, BEKİLLİ, ÇAL, GÜNEY, PAMUKKALE

2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İLLER SAYFASI

Yerel Seçim sonuçlarının güncellenmesi, sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça gerçekleştirilecek.

Son Haberler
Giresun 2024 Yerel Seçim Sonuçlar SEÇİM 2024 - YEREL SEÇİMLER
Giresun 2024 Yerel Seçim Sonuçlar
Arda Turan koltuğundan etmişti Yerine gelen isim belli oldu Spor
Arda Turan koltuğundan etmişti Yerine gelen isim belli oldu
Giresun İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları SEÇİM 2024 - YEREL SEÇİMLER
Giresun İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları
Gaziantep 2024 Yerel Seçim Sonuçlar SEÇİM 2024 - YEREL SEÇİMLER
Gaziantep 2024 Yerel Seçim Sonuçlar
Gaziantep İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları SEÇİM 2024 - YEREL SEÇİMLER
Gaziantep İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları
Bu dünyada cehennemi yaşadılar. Hissedilen sıcaklık rekoru kırıldı Dünya
Bu dünyada cehennemi yaşadılar. Hissedilen sıcaklık rekoru kırıldı
Eskişehir 2024 Yerel Seçim Sonuçlar SEÇİM 2024 - YEREL SEÇİMLER
Eskişehir 2024 Yerel Seçim Sonuçlar