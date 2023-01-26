26 Ocak 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Otomobil ile minibüs çarpıştı. 7 kişi yaralandı

Otomobil ile minibüs çarpıştı. 7 kişi yaralandı

Denizli'nin Honaz ilçesinde, otomobil ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı...

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 16:00
Takip Et

Denizli 'de otomobil ile minibüs çarpıştı. 7 kişi yaralandı

Otomobil ile minibüs çarpıştı. 7 kişi yaralandı
+
Aa
-

Kadir Ş'nin kullandığı 20 AGM 637 plakalı otomobil, Kocabaş Mahallesi Ankara Bulvarı'nda seyrettiği sırada, bulvar üzerindeki kontrolsüz kavşaktan dönen Osman E. idaresindeki 20 UH 244 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlar şarampoldeki boş tarlaya savruldu.

Kazada her iki araç sürücüsü ile minibüsteki 5 yolcu yaralandı.

İlk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi. Görüntüde, minibüsün kavşaktan dönerek bulvara giren otomobile çarpması ve araçların şarampole doğru sürüklenmesi yer alıyor. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Altın zengini olan 40 ülke açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada?
1
﻿Altın zengini olan 40 ülke açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada?
﻿Altın zengini olan 40 ülke açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada?
﻿Burak Yılmaz'ın gecesi. Fortuna Sittard'ı taşıdı 
2
﻿Burak Yılmaz'ın gecesi. Fortuna Sittard'ı taşıdı 
﻿Burak Yılmaz'ın gecesi. Fortuna Sittard'ı taşıdı 
﻿Survivor macerası erken biten Berdan Mardini itiraf etti
3
﻿Survivor macerası erken biten Berdan Mardini itiraf etti
﻿Survivor macerası erken biten Berdan Mardini itiraf etti
﻿Ülkücü kökenli gazeteci Recep Canpolat’tan MHP’li Semih Yalçın'a büyük itham
4
﻿Ülkücü kökenli gazeteci Recep Canpolat’tan MHP’li Semih Yalçın'a büyük itham
﻿Ülkücü kökenli gazeteci Recep Canpolat’tan MHP’li Semih Yalçın'a büyük itham
﻿Meral Akşener'den iktidara açık çağrı: Seçime kadar yaptınız yaptınız...
5
﻿Meral Akşener'den iktidara açık çağrı: Seçime kadar yaptınız yaptınız...
﻿Meral Akşener'den iktidara açık çağrı: Seçime kadar yaptınız yaptınız...
﻿Sivas Kangalı'nın atası Alabay'ı görenler 'Bu nasıl köpek' diyor
6
﻿Sivas Kangalı'nın atası Alabay'ı görenler 'Bu nasıl köpek' diyor
﻿Sivas Kangalı'nın atası Alabay'ı görenler 'Bu nasıl köpek' diyor
﻿Kapalıçarşı'da dolar bakın kaç lira oldu. Kapalıçarşı'da dolar uçuşa geçti
7
﻿Kapalıçarşı'da dolar bakın kaç lira oldu. Kapalıçarşı'da dolar uçuşa geçti
﻿Kapalıçarşı'da dolar bakın kaç lira oldu. Kapalıçarşı'da dolar uçuşa geçti
﻿Kocaeli'de iş yerinde kumar oynayan 3 kişiye para cezası
﻿Kocaeli'de iş yerinde kumar oynayan 3 kişiye para cezası
﻿Kocaeli'de iş yerinde kumar oynayan 3 kişiye para cezası
﻿Malatya’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
﻿Malatya’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
﻿Malatya’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
﻿Kocası tarafından canice öldürülen kadın toprağa verildi
﻿Kocası tarafından canice öldürülen kadın toprağa verildi
﻿Kocası tarafından canice öldürülen kadın toprağa verildi
﻿İbn-i Sina'nın reçetesi: Performansı artıran besinler
﻿İbn-i Sina'nın reçetesi: Performansı artıran besinler
﻿İbn-i Sina'nın reçetesi: Performansı artıran besinler
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.