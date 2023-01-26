Otomobil ile minibüs çarpıştı. 7 kişi yaralandı

Kadir Ş'nin kullandığı 20 AGM 637 plakalı otomobil, Kocabaş Mahallesi Ankara Bulvarı'nda seyrettiği sırada, bulvar üzerindeki kontrolsüz kavşaktan dönen Osman E. idaresindeki 20 UH 244 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlar şarampoldeki boş tarlaya savruldu.

Kazada her iki araç sürücüsü ile minibüsteki 5 yolcu yaralandı.

İlk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi. Görüntüde, minibüsün kavşaktan dönerek bulvara giren otomobile çarpması ve araçların şarampole doğru sürüklenmesi yer alıyor. (AA)