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Alev alev yanan otobüste can pazarı

Denizli’de 30 yolcuyla birlikte seyir halinde ilerleyen otobüste yangın çıktı. Alevlerin ardından patlama seslerinin duyulduğu otobüs son anda tahliye edilerek yaralanma ve can kaybının önüne geçildi.

Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar - 16:07
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Denizli’de 30 yolculu otobüs yandı

Alev alev yanan otobüste can pazarı
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Yangın, Pamukkale ilçesine bağlı Gökpınar Mahallesinde meydana geldi. 

Antalya’dan aldığı 30 yolcu ve 3 personel ile yola çıkan M.E. yönetimindeki 34 EYT 527 plakalı Mercedes marka otobüs, Denizli Atatürk Bulvarı üzerinde İzmir istikametine doğru seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı. 

Yoğun dumanların fark eden şoför, otobüsü hızlı bir şekilde yol kenarına alırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Patlamalar arasında yolcular güçlükle tahliye edildi

Yangını fark eden diğer sürücüler yolcuları kurtarmak için zamanla mücadele başlattı. 

Panik yaşanan o anlarda yolcular hızla dışarı alınırken, ardı ardına patlamalar meydana geldi. 

Sorunsuz bir şekilde tamamlanan tahliyenin ardından olay yerine giden itfaiye ekipler, alevleri hızlı bir şekilde kontrol altına aldı. 

Bir süre trafiğe kapatılan yolda yolcular sakinleştirilmeye çalışıldı. 

Çalışmaların ardından otobüste soğutma çalışmaları gerçekleştirilirken, kapatılan yol ardından trafiğe açıldı. 

30 yolcu ise bir başka otobüsle yolculuklarına devam etti. 

Otobüsten inen yolcular ise o anları korku dolu gözlerle anlattı.

(İHA)

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