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Alkol tedavisi gören adam hayatını kaybetti

Denizli'de alkol tedavisi gördüğü hastaneden izinli olarak evine giden Mehmet Özcanlı evde ölü olarak bulundu.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 08:08
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Denizli'de alkol tedavisi gören Mehmet Özcanlı hayatını kaybetti

Alkol tedavisi gören adam hayatını kaybetti
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İHA'nın haberine göre olay,  Pamukkale ilçesine bağlı Cankurtaran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; eşinden yeni boşandığı öğrenilen 2 çocuk babası Mehmet Özcanlı (55), alkol tedavisi gördüğü hastaneden izin alarak evine gitti.

Burada Özcanlı’dan bir süre haber alınmamasının ardından kardeş Orhan Özcanlı yedek anahtarla eve girdi. Kapıyı açtığında kardeşinin cansız bedenini gören Orhan Özcanlı’nın ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden sağlık görevlileri, Mehmet Özcanlı’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından cansız beden otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

Öte yandan; bilek ve boyun tarafından bıçakla kesilmiş halde bulunan Özcanlı’nın kendi canına mı kıydığı yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırılıyor.

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