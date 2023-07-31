Denizli'de arama kararı bulunan 106 kişi tutuklandı

Denizli'de gerçekleştirilen ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 221 farklı adres kontrol edildi. Denetim ve sorgulamalarda 29 bin 229 kişi sorgulanırken, aranması olan 106 şahıs tutuklandı.

KAYNAK: İHA
Denizli'de arama kararı bulunan 106 kişi tutuklandı

Denizli'de gerçekleştirilen denetimlerde 24 ile 30 Temmuz 2023 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 221 farklı adres kontrol edildi. Denetimlerde 29 bin 229 kişinin GBT ve UYAP sorgulamaları yapıldı. Denetimlerde bir masaj salonunda 2 kadın masözün erkek müşterilerle para karşılığı cinsel ilişkiye girdikleri tespit edilerek, gerekli işlem uygulandı. Bir dernekte yapılan denetimlerde, kumar oynadıkları tespit edilen 5 kişiye 20 bin 275 TL idari para cezası uygulandı. 2 kişiye “Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama” suçundan adli işlem yapıldı.

106 ŞÜPHELİ ÇIKARILDIKLARI ADLİ MAKAMLARCA TUTUKLANDI

Ayrıca, il genelinde meydana gelen asayişe müessir olaylar ile adli makamlardan gelen yakalama müzekkerelerine istinaden yakalanan 106 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Yapılan çalışmalar neticesinde, 4 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği,1 adet kuru sıkı tabanca, 4 adet bıçak, 1 adet çalıntı otomobil, 1 adet çalıntı motosiklet, 1 adet matkap, 1 adet lokma anahtar takımı ele geçirildi.

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APART YETKİLİSİ 2 KİŞİYE 59 BİN 704 TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

1774 sayılı kimlik bildirme kanunu çerçevesince geçici konaklama yerlerine yönelik yapılan kontrol ve denetimlerde, 8 ayrı adreste bulunan toplam 78 apart dairesi kontrol edildi. Apart yetkilisi 1 kişiye kimlik bildirim sistemine bildirimde bulunmamaktan 29 bin 852 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, 3 araç kiralama firması denetlendi.

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